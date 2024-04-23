Додаткові 8 тисяч гривень щомісяця: як отримати допомогу на дітей у Польщі

У Польщі діє ініціатива, що передбачає надання українським біженцям щомісячної фінансової допомоги на утримання неповнолітніх дітей. Розмір виплати становить 800 злотих, що дорівнює близько 8 000 гривень.

Допомога на дітей українським біженцям

Вже з початку червня 2024 року українські біженці з тимчасовим статусом захисту можуть претендувати на отримання допомоги на дітей у розмірі "800+" в рамках програми підтримки.

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Щоб забезпечити безперервне надходження коштів, батьки та опікуни дітей повинні подати заяву в ZUS до кінця квітня. У випадку, якщо запит було подано у травні, виплату буде здійснено до 31 липня разом із компенсацією за червень.

Як отримати допомогу

Особи, які подають запит на допомогу після 30 червня, матимуть право на виплати починаючи лише з місяця подання документів.

Наразі батькам дітей віком до 18 років надається 800 злотих незалежно від доходу сім'ї. Отримати допомогу можливо виключно шляхом надсилання електронного запиту через:

PUE ZUS або мобільний додаток mZUS;

портал Emp@tia;

електронний банкінг.

Зверніть увагу, що особи, які подають запит на допомогу після 30 червня, матимуть право на виплати починаючи лише з місяця подання документів.

Прийняття заявок розпочався 1 лютого. Програма буде активна до 31 травня 2025 року.