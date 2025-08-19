Депутати підтримали ряд змін у системі підтримки сімей у період до та після народження дитини. Тепер виплати при народженні дитини та щомісячну допомогу батькам збільшать.

Як збільшать виплати на дитину в Україні?

Ряд соцвиплат вагітним та новоспеченим батькам збільшать, повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

Серед основних змін:

Більші виплати при народженні дитини

Одноразова виплата при народженні дитини зросте до 50 000 гривень, суму виплачуватимуть одразу всю. Раніше ця сума становила 41 280 гривень, із яких частина виплачувалась щомісяця.

"Пакунок малюка"

Раніше цей набір або кошти можна було отримати лише після народження дитини. Зміни передбачають, що його можна буде замовити з 36 тижня вагітності.

Щомісячна допологова допомога

Виплати збільшать для вагітних жінок, які не мають страхового стажу. Їхня сума становитиме 7 000 гривень.

Виплати на дитину до року

Якщо один з членів родини залишається вдома по догляду за дитиною, йому передбачена виплата до 7 000 гривень на місяць. Гроші платитимуть, поки дитині не виповниться 1 рік.

"єЯсла"

Це допомога батькам, які повертаються на роботу після того, як дитині виповнився 1 рік. Якщо дитина починає відвідувати дитсадок у цьому віці, передбачена виплата до 8 000 гривень щомісяця.

Нагадаємо, що також серед змін – запровадження програми "Пакунок школяра". Вона дозволяє отримати 5 000 гривень допомоги через Дію для купівлі канцелярських товарів, дитячого одягу та взуття для першокласника.