Допомога пенсіонерам під час війни: як її отримати

Багатьох українців турбує питання про те, чи можна розраховувати на допомогу під час війни. Відтак, Пенсійний фонд повідомив, що ООН продовжила програму надання додаткової фінансової підтримки пенсіонерам ще на три місяці: квітень, травень і червень.

Як отримати доплату від ООН

Щоб отримати таку надбавку, не потрібно писати заяву або звертатися до Пенсійного фонду – це робиться автоматично. Нарахування доплати від ООН проводиться разом із пенсійними виплатами.

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Для отримання цієї допомоги пенсіонеру потрібно лише відповідати трьом умовам:

Пенсіонер має проживати там, де тривають бойові дії, або в прифронтовій зоні; Пенсія має бути не більше 3 250 гривень; Відсутність будь-яких виплат від будь-яких міжнародних організацій і допомоги для ВПО з 1 березня 2023 року.

Що відомо про виплату від ООН? Пенсіонери у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях, які відповідають умовам програми, отримуватимуть виплати від ВПП ООН на суму, що дорівнює різниці між 3 250 гривням та сумою пенсії, яку вони отримують зараз.

Способи виплати допомоги

У ПФУ зазначають, що виплата додаткової грошової допомоги проводиться:

для тих, хто отримує пенсії на банківську картку – шляхом перерахування коштів на їх банківські рахунки ;

; для тих, хто отримує пенсію через Укрпошту – з січня 2024 року шляхом виплати через відділення.

Програма підтримки пенсіонерів від ООН діє в Україні з серпня 2023 року.