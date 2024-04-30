Як отримати доплату від ООН
Щоб отримати таку надбавку, не потрібно писати заяву або звертатися до Пенсійного фонду – це робиться автоматично. Нарахування доплати від ООН проводиться разом із пенсійними виплатами.
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Для отримання цієї допомоги пенсіонеру потрібно лише відповідати трьом умовам:
- Пенсіонер має проживати там, де тривають бойові дії, або в прифронтовій зоні;
- Пенсія має бути не більше 3 250 гривень;
- Відсутність будь-яких виплат від будь-яких міжнародних організацій і допомоги для ВПО з 1 березня 2023 року.
Що відомо про виплату від ООН?Пенсіонери у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях, які відповідають умовам програми, отримуватимуть виплати від ВПП ООН на суму, що дорівнює різниці між 3 250 гривням та сумою пенсії, яку вони отримують зараз.
Способи виплати допомоги
У ПФУ зазначають, що виплата додаткової грошової допомоги проводиться:
- для тих, хто отримує пенсії на банківську картку – шляхом перерахування коштів на їх банківські рахунки;
- для тих, хто отримує пенсію через Укрпошту – з січня 2024 року шляхом виплати через відділення.