Чому скасували пенсію

Пенсіонери, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року зобов'язані проходити ідентифікацію. Це процедура для підтвердження їхньої особистості.

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Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 року № 637 "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам" пенсіонерам, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи до 24 лютого 2022 року та одержують пенсію в АТ "Ощадбанк", необхідно пройти фізичну ідентифікацію до 31 березня 2024 року,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Якщо пенсіонер не встиг пройти ідентифікацію, його виплати призупиняють. Кошти будуть заморожені до з'ясування обставин.

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Як пройшла цьогорічна індексація

Цьогоріч індексацію пройшли 224,8 тисячі пенсіонерів. Для цього вони звертались у такі установи: