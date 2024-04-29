Чому скасували пенсію

Пенсіонери, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року зобов'язані проходити ідентифікацію. Це процедура для підтвердження їхньої особистості.

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Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 року 637 "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам" пенсіонерам, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи до 24 лютого 2022 року та одержують пенсію в АТ "Ощадбанк", необхідно пройти фізичну ідентифікацію до 31 березня 2024 року,
– йдеться у повідомленні ПФУ.

Якщо пенсіонер не встиг пройти ідентифікацію, його виплати призупиняють. Кошти будуть заморожені до з'ясування обставин.

Питання підписника/скрін зі сторінки ПФУ у Facebook

Як пройшла цьогорічна індексація

Цьогоріч індексацію пройшли 224,8 тисячі пенсіонерів. Для цього вони звертались у такі установи:

  • 161,6 тисячі осіб прийшли у відділення Пенсійного фонду;
  • 46 тисячі пенсіонерів скористались послугами вебпорталу ПФУ;
  • 31,5 тисячі – відділення АТ "Ощадбанк"
  • 7,3 тисячі – електронний кваліфікований підпис "Дія. Підпис".
  • 0,8 тисячі – завдяки даним Мінсоцполітики;
  • 0,4 тисячі – дипломатичні установи за кордоном.