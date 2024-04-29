Почему отменили пенсию

Пенсионеры, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года обязаны проходить идентификацию. Это процедура для подтверждения их личности.

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Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 5 ноября 2014 года № 637 "Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам" пенсионерам, которые получили статус внутренне перемещенного лица до 24 февраля 2022 года и получают пенсию в АО "Ощадбанк", необходимо пройти физическую идентификацию до 31 марта 2024 года,

– говорится в сообщении ПФУ.

Если пенсионер не успел пройти идентификацию, его выплаты приостанавливают. Средства будут заморожены до выяснения обстоятельств.

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Как прошла нынешняя индексация

В этом году индексацию прошли 224,8 тысячи пенсионеров. Для этого они обращались в следующие учреждения: