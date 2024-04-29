Почему отменили пенсию
Пенсионеры, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года обязаны проходить идентификацию. Это процедура для подтверждения их личности.
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Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 5 ноября 2014 года № 637 "Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам" пенсионерам, которые получили статус внутренне перемещенного лица до 24 февраля 2022 года и получают пенсию в АО "Ощадбанк", необходимо пройти физическую идентификацию до 31 марта 2024 года,
– говорится в сообщении ПФУ.
Если пенсионер не успел пройти идентификацию, его выплаты приостанавливают. Средства будут заморожены до выяснения обстоятельств.
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Как прошла нынешняя индексация
В этом году индексацию прошли 224,8 тысячи пенсионеров. Для этого они обращались в следующие учреждения:
- 161,6 тысячи человек пришли в отделение Пенсионного фонда;
- 46 тысячи пенсионеров воспользовались услугами вебпортала ПФУ;
- 31,5 тысячи – отделения АО "Ощадбанк"
- 7,3 тысячи – электронную квалифицированную подпись "Дия. Пидпыс".
- 0,8 тысячи – благодаря данным Минсоцполитики;
- 0,4 тысячи – дипломатические учреждения за рубежом.