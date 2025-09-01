Ситуація критична: ЄС не має достатньо грошей, аби підтримати Україну
- ЄС відчуває нестачу коштів для підтримки України та розглядає можливість конфіскації заморожених російських активів.
- Європа планує введення нових жорсткіших санкцій проти Росії, які можуть торкнутися російського тіньового флоту.
ЄС відчуває нестачу коштів, аби підтримувати Україну надалі. Зараз європейські лідери займаються розв'язанням цього питання.
Як ЄС допомагатиме Україні надалі?
ЄС розглядає можливість конфіскувати заморожені активи Росії. Проте для цього необхідно, аби усі члени блоки підтримали це рішення, повідомляє 24 Канал з посиланням на DRM News.
Це правда, що багато міністрів підкреслювали сьогодні, що ми відчуваємо колосальну нестачу коштів для фінансування України. Але треба також бачити чітку політичну реальність.
Каллас відзначила, що низка країн зараз не налаштована на обговорення негайної конфіскації заморожених російських активів. Зокрема, йдеться про позицію бельгійських урядовців.
Як ЄС планує протидіяти Росії?
За даними Єврокомісії, Європа планує введення нових санкцій проти Росії. Обмеження мають стати ще жорсткішими.
Я попросила держави-члени надати пропозиції наступного тижня. Мета полягає в тому, щоб чинити максимальний тиск на Росію. Звичайно, нові дії будуть сильнішими, якщо їх підтримають наші партнери, зокрема трансатлантичні,
– каже Каллас.
Зверніть увагу! Нові санкції, імовірно, торкнуться російського тіньового флоту та імпорту. Також ЄС розглядає можливість впроваджувати обмеження проти країн, які продовжують співпрацювати з Кремлем.
Що буде з замороженими російськими активами?
- ЄС не планує повертати Росії заморожені активи зараз. Представниця Євросоюзу Кая Каллас зазначила, що обмеження діятимуть доки Москва не компенсує усі збитки Україні.
- Угорщина не схвалює використання російських заморожених активів для допомоги Україні. В кінці серпня угорські урядовці навіть подали в суд на Раду ЄС, аби розв'язати це питання. Річ у тім, що зараз Україна отримає допомогу в рахунок доходів від заморожених російських активів.
- Єврокомісія планує впровадження нових санкцій проти Росії. Обмеження мають стати ще жорсткіші. Зокрема, ЄС розглядає можливість затвердження вторинних санкцій, які стосуватимуться країн, що досі співпрацюють з Москвою.