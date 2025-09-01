ЄС відчуває нестачу коштів, аби підтримувати Україну надалі. Зараз європейські лідери займаються розв'язанням цього питання.

Як ЄС допомагатиме Україні надалі?

ЄС розглядає можливість конфіскувати заморожені активи Росії. Проте для цього необхідно, аби усі члени блоки підтримали це рішення, повідомляє 24 Канал з посиланням на DRM News.

Кая Каллас Верховна представниця Євросоюзу із зовнішніх відносин і політики безпеки Це правда, що багато міністрів підкреслювали сьогодні, що ми відчуваємо колосальну нестачу коштів для фінансування України. Але треба також бачити чітку політичну реальність.

Каллас відзначила, що низка країн зараз не налаштована на обговорення негайної конфіскації заморожених російських активів. Зокрема, йдеться про позицію бельгійських урядовців.

Як ЄС планує протидіяти Росії?

За даними Єврокомісії, Європа планує введення нових санкцій проти Росії. Обмеження мають стати ще жорсткішими.

Я попросила держави-члени надати пропозиції наступного тижня. Мета полягає в тому, щоб чинити максимальний тиск на Росію. Звичайно, нові дії будуть сильнішими, якщо їх підтримають наші партнери, зокрема трансатлантичні,

– каже Каллас.

Зверніть увагу! Нові санкції, імовірно, торкнуться російського тіньового флоту та імпорту. Також ЄС розглядає можливість впроваджувати обмеження проти країн, які продовжують співпрацювати з Кремлем.

Що буде з замороженими російськими активами?