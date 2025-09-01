Ситуация критическая: ЕС не имеет достаточно денег, чтобы поддержать Украину
- ЕС испытывает недостаток средств для поддержки Украины и рассматривает возможность конфискации замороженных российских активов.
- Европа планирует введение новых более жестких санкций против России, которые могут коснуться российского теневого флота.
ЕС испытывает недостаток средств, чтобы поддерживать Украину в дальнейшем. Сейчас европейские лидеры занимаются решением этого вопроса.
Как ЕС будет помогать Украине в дальнейшем?
ЕС рассматривает возможность конфисковать замороженные активы России. Однако для этого необходимо, чтобы все члены блоки поддержали это решение, сообщает 24 Канал со ссылкой на DRM News.
Это правда, что многие министры подчеркивали сегодня, что мы испытываем колоссальную нехватку средств для финансирования Украины. Но надо также видеть четкую политическую реальность.
Каллас отметила, что ряд стран сейчас не настроен на обсуждение немедленной конфискации замороженных российских активов. В частности, речь идет о позиции бельгийских чиновников.
Как ЕС планирует противодействовать России?
По данным Еврокомиссии, Европа планирует введение новых санкций против России. Ограничения должны стать еще более жесткими.
Я попросила государства-члены предоставить предложения на следующей неделе. Цель состоит в том, чтобы оказать максимальное давление на Россию. Конечно, новые действия будут сильнее, если их поддержат наши партнеры, включая трансатлантических,
– говорит Каллас.
Обратите внимание! Новые санкции, вероятно, коснутся российского теневого флота и импорта. Также ЕС рассматривает возможность вводить ограничения против стран, которые продолжают сотрудничать с Кремлем.
Что будет с замороженными российскими активами?
- ЕС не планирует возвращать России замороженные активы сейчас. Представительница Евросоюза Кая Каллас отметила, что ограничения будут действовать пока Москва не компенсирует все убытки Украине.
- Венгрия не одобряет использование российских замороженных активов для помощи Украине. В конце августа венгерские чиновники даже подали в суд на Совет ЕС, чтобы решить этот вопрос. Дело в том, что сейчас Украина получит помощь в счет доходов от замороженных российских активов.
- Еврокомиссия планирует внедрение новых санкций против России. Ограничения должны стать еще жестче. В частности, ЕС рассматривает возможность утверждения вторичных санкций, которые будут касаться стран, что до сих пор сотрудничают с Москвой.