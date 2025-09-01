Как ЕС будет помогать Украине в дальнейшем?

ЕС рассматривает возможность конфисковать замороженные активы России. Однако для этого необходимо, чтобы все члены блоки поддержали это решение, сообщает 24 Канал со ссылкой на DRM News.

Кая Каллас Верховный представитель Евросоюза по внешним отношениям и политике безопасности Это правда, что многие министры подчеркивали сегодня, что мы испытываем колоссальную нехватку средств для финансирования Украины. Но надо также видеть четкую политическую реальность.

Каллас отметила, что ряд стран сейчас не настроен на обсуждение немедленной конфискации замороженных российских активов. В частности, речь идет о позиции бельгийских чиновников.

Как ЕС планирует противодействовать России?

По данным Еврокомиссии, Европа планирует введение новых санкций против России. Ограничения должны стать еще более жесткими.

Я попросила государства-члены предоставить предложения на следующей неделе. Цель состоит в том, чтобы оказать максимальное давление на Россию. Конечно, новые действия будут сильнее, если их поддержат наши партнеры, включая трансатлантических,

– говорит Каллас.

Обратите внимание! Новые санкции, вероятно, коснутся российского теневого флота и импорта. Также ЕС рассматривает возможность вводить ограничения против стран, которые продолжают сотрудничать с Кремлем.

Что будет с замороженными российскими активами?