Потрібно більше грошей: війна в Україні може тривати довше

Керівник місії МВФ в Україні Гевін Грей заявив, що Україна має підготувати розрахунки, відносно потреб у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік. Імовірно, ця сума біде більшою ніж очікувалось раніше.

Чи буде МВФ допомагати Україні у 2026?

Грей доволі високо оцінив створення другої бюджетної декларації. Представник МВФ назвав її дуже корисним документом стратегічного планування, повідомляє 24 Канал з посиланням на ЦЕС.

Читайте також Через "гендерну та проукраїнську політику": Орбан виступив проти бюджету ЄС

Гевін Грей Керівник місії Міжнародного валютного Фонду в Україні Головне питання в тому: в якому сценарії ми перебуваємо? Бюджетна декларація передбачала два сценарії. Один – відповідно до останнього перегляду програми МВФ, за якого війна закінчується цього року. І другий – за якого війна триває довше.

Грей відзначив, що з великою імовірністю, Україні знадобиться більше грошей ніж очікувалось раніше. Адже війна триває.

Усі партнери, залучені до підтримки України, стежать за подіями щодня. Ми бачимо сценарій, за якого може знадобитися більше фінансування,

– каже Грей.

Представник МВФ також прагне дізнатися більше про політику нового уряду України. Як каже Грей, "це вкрай важливо для середньострокової фіскальної картини".

Зверніть увагу! Грей наполягає, що ключові рішення потрібно ухвалити найближчими місяцями. Критично важливо це зробити саме перед 15 вересня, тобто до того, як проєкт бюджету на 2026 рік буде подано в парламент.

Чи допоможе Україні Європа у 2026 році?

Європейські партнери, за словами Грея, продовжать підтримувати Україну. Це видно з їх заяв, що лунають зараз. Проте важливо зосередитись саме на конкретиці, зокрема, на обговоренні бюджету.

Ми хочемо переглянути оцінку дефіциту фінансування. Можливо, вона співпаде з поточними оцінками, а можливо, буде більшою. Якщо Україні буде потрібно більше фінансування, потрібно буде переконливо представити обґрунтування. Нам потрібні стабільні цифри і чіткі позиції,

– каже представник МВФ.

Європейська комісія уже запропонувала програму підтримки України до 2028 року. Тобто, партнери сфокусовані на розвитку подій протягом наступних 2 років.

Цікаво! За словами Грея, для відновлення стійкості України, необхідне довгострокове пільгове або грантове фінансування. Надважливою, на думку представника МВФ, є саме підтримка української обороноздатності.