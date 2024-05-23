Франція "за" використання заморожених російських активів для України: на чому наполягає США

США пропонує використати заморожені російські активи для допомоги Україні. Європейські уряди ставляться до цієї пропозиції з обережністю.

Що заявив уряд Франції

Французькі урядовці повідомили, що вони підтримують ідею передачі Україні доходів від заморожених російських активів. Така заява підвищила перспективу прийняття цього важливого рішення.

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Бруно Ле Мер Міністр фінансів Франції Ми відкриті до ідеї мобілізації доходів від цих активів якнайкраще і якнайшвидше в рамках міжнародного права.

Ле Мер зауважив, що він та представники інших країн прагнуть розв'язати це питання до кінця зустрічі G-7 у Стрезі. Тобто протягом цього тижня.

Що пропонує США

Уряд США запропонував надати Україні допомогу в рахунок доходів від заморожених російських активів. Якщо країни-партнери підтримають ці ідею, українська сторона зможе отримати фінансування у розмірі 50 мільярдів доларів.

З самого початку, уряд США пропонував використати основну суму заморожених російських активів. Однак, європейські уряди не підтримали цю ідею. Зокрема, Ле Мер вважав, що повна конфіскація активів росіян незаконна, мовляв, вона суперечить міжнародному праву. Щодо застосування доходів від заморожених коштів французький міністр фінансів висловився схвально.

США зробили пропозиції, які знаходяться в рамках міжнародного права, і ми будемо працювати над ними конструктивно і відкрито з метою досягнення угоди з цього фундаментального питання фінансової підтримки України,

– зауважив Ле Мер.