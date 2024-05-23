Росія та Білорусь можуть виключити

Президент Латвійської торгово-промислової палати, заступник президента Асоціації європейських торгово-промислових палат Айгарс Ростовскіс розповів про такий намір Асоціації.

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Росія та Білорусь є членами Європейської торгової палати (Асоціації європейських торгово-промислових палат). Ми розпочинаємо процес виключення їх із цього складу,

– сказав він.

Міністр кабінету міністрів України Олег Немчінов зауважив, що вилучення Росії та Білорусі з будь-яких міжнародних формувань це позитивне явище.

Чи це показує позицію наших європейських партнерів у відбитті збройної агресії Російської Федерації, чи це стосується того, що Латвія разом з іншими країнами Балтії відмовляється від імпорту російського продовольства, заміщуючи його українським, чи це питання диверсифікації ринків Латвії загалом. Тобто цей крок є для нас важливим,

– додав він.

Нагадаємо! Раніше Росію вже виключили з Дунайської комісії, яку створили в межах конвенції про режим судноплавства на річці Дунай.

США вимагає від європейських банків виконувати санкції проти Росії

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що санкції у грудні 2023 року зірвало зусилля Росії щодо закупівлі товарів, необхідних для продовження війни в Україні. Попри це потрібно вжити додаткових заходів.

Я закликаю всі установи вжити суворіших заходів щодо дотримання вимог і посилити увагу до спроб Росії ухилитися,

– сказала вона.

Вона порекомендувала керівникам фінустанов стежити за дотриманням санкцій закордонними філіями та дочірніми компаніями своїх банків.