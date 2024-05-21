Що сказала мінфін США

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що вторинні санкції у грудні минулого року зірвало зусилля Росії щодо закупівлі товарів, необхідних для забезпечення війни в Україні. Попри це потрібно вжити додаткових заходів.

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Я закликаю всі установи вжити суворіших заходів щодо дотримання вимог і посилити увагу до спроб Росії ухилитися,

– сказала вона.

Вона порекомендувала керівникам фінустанов стежити за дотриманням санкцій закордонними філіями та дочірніми компаніями своїх банків. Також потрібно звертатися з аналогійним питанням до кореспондентських банків, особливо в юрисдикціях з високим рівнем ризику.

Росія відчайдушно намагається отримати життєво важливі товари з країн із розвиненою економікою, таких як Німеччина та США. Ми повинні зберігати пильність, щоб не допустити можливості Кремля забезпечувати свою оборонно-промислову базу та отримати для цього доступ до наших фінансових систем,

– додала міністерка.

Нагадаємо! У грудні Президент США Джо Байден підписав указ про посилення санкцій щодо банків, які допомагають Росії. Фінустановам, які підпадають під ці обмеження, можуть закрити доступ до фінансової системи Штатів.