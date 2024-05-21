Що сказала мінфін США
Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що вторинні санкції у грудні минулого року зірвало зусилля Росії щодо закупівлі товарів, необхідних для забезпечення війни в Україні. Попри це потрібно вжити додаткових заходів.
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Я закликаю всі установи вжити суворіших заходів щодо дотримання вимог і посилити увагу до спроб Росії ухилитися,
– сказала вона.
Вона порекомендувала керівникам фінустанов стежити за дотриманням санкцій закордонними філіями та дочірніми компаніями своїх банків. Також потрібно звертатися з аналогійним питанням до кореспондентських банків, особливо в юрисдикціях з високим рівнем ризику.
Росія відчайдушно намагається отримати життєво важливі товари з країн із розвиненою економікою, таких як Німеччина та США. Ми повинні зберігати пильність, щоб не допустити можливості Кремля забезпечувати свою оборонно-промислову базу та отримати для цього доступ до наших фінансових систем,
– додала міністерка.