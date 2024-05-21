Что сказала минфин США
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что вторичные санкции в декабре прошлого года сорвали усилия России по закупке товаров, необходимых для обеспечения войны в Украине. Несмотря на это нужно принять дополнительные меры.
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Я призываю все учреждения принять более строгие меры по соблюдению требований и усилить внимание к попыткам России уклониться,
– сказала она.
Она порекомендовала руководителям финучреждений следить за соблюдением санкций зарубежными филиалами и дочерними компаниями своих банков. Также нужно обращаться с аналогичным вопросом к корреспондентским банкам, особенно в юрисдикциях с высоким уровнем риска.
Россия отчаянно пытается получить жизненно важные товары из стран с развитой экономикой, таких как Германия и США. Мы должны сохранять бдительность, чтобы не допустить возможности Кремля обеспечивать свою оборонно-промышленную базу и получить для этого доступ к нашим финансовым системам,
– добавила министр.