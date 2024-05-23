Россия и Беларусь могут исключить Россию и Беларусь

Президент Латвийской торгово-промышленной палаты, заместитель президента Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Айгарс Ростовскис рассказал о таком намерении Ассоциации.

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Россия и Беларусь являются членами Европейской торговой палаты (Ассоциации европейских торгово-промышленных палат). Мы начинаем процесс исключения их из этого состава,

– сказал он.

Министр кабинета министров Украины Олег Немчинов отметил, что изъятие России и Беларуси из любых международных формирований это положительное явление.

Или это показывает позицию наших европейских партнеров в отражении вооруженной агрессии Российской Федерации, или это касается того, что Латвия вместе с другими странами Балтии отказывается от импорта российского продовольствия, замещая его украинским, или это вопрос диверсификации рынков Латвии в целом. То есть этот шаг является для нас важным,

– добавил он.

Напомним! Ранее Россию уже исключили из Дунайской комиссии, которую создали в рамках конвенции о режиме судоходства на реке Дунай.

США требует от европейских банков выполнять санкции против России

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что санкции в декабре 2023 года сорвали усилия России по закупке товаров, необходимых для продолжения войны в Украине. Несмотря на это нужно принять дополнительные меры.

Я призываю все учреждения принять более строгие меры по соблюдению требований и усилить внимание к попыткам России уклониться,

– сказала она.

Она порекомендовала руководителям финучреждений следить за соблюдением санкций зарубежными филиалами и дочерними компаниями своих банков.