Россия и Беларусь могут исключить Россию и Беларусь
Президент Латвийской торгово-промышленной палаты, заместитель президента Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Айгарс Ростовскис рассказал о таком намерении Ассоциации.
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Россия и Беларусь являются членами Европейской торговой палаты (Ассоциации европейских торгово-промышленных палат). Мы начинаем процесс исключения их из этого состава,
– сказал он.
Министр кабинета министров Украины Олег Немчинов отметил, что изъятие России и Беларуси из любых международных формирований это положительное явление.
Или это показывает позицию наших европейских партнеров в отражении вооруженной агрессии Российской Федерации, или это касается того, что Латвия вместе с другими странами Балтии отказывается от импорта российского продовольствия, замещая его украинским, или это вопрос диверсификации рынков Латвии в целом. То есть этот шаг является для нас важным,
– добавил он.
США требует от европейских банков выполнять санкции против России
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что санкции в декабре 2023 года сорвали усилия России по закупке товаров, необходимых для продолжения войны в Украине. Несмотря на это нужно принять дополнительные меры.
Я призываю все учреждения принять более строгие меры по соблюдению требований и усилить внимание к попыткам России уклониться,
– сказала она.
Она порекомендовала руководителям финучреждений следить за соблюдением санкций зарубежными филиалами и дочерними компаниями своих банков.