30 травня, 14:55
Деякі випускники вишв отримають по 200 тисяч гривень: Шмигаль розповів про кого йдеться
Основні тези
- Спеціальні виплати в розмірі 200 тисяч гривень будуть надані випускникам медичних вищих навчальних закладів.
- Виплати є одноразовими і спрямовані на підтримку молодих спеціалістів та подолання кадрового дефіциту медиків.
Держава ухвалила рішення про впровадження спеціальних виплат для тих, хто здобув освіту у галузі медицини Йдеться саме про випускників медичних вищих навчальних закладів.
Кому з випускників нададуть виплату
Запланована виплата одноразова, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.
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Випускники медичних вишів зможуть отримати одноразову виплату в 200 тисяч гривень. Уряд ухвалив відповідне рішення. Йдеться про тих, хто влаштовується на роботу в медичні заклади сільської місцевості або на території активних бойових дій.
Як зазначив Шмигаль, головна мета цієї виплати – підтримка молодих спеціалістів. До того ж, таким чином, уряд хоче подолати кадровий дефіцит медиків, що виник у таких населених пунктах.
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