Деякі випускники вишв отримають по 200 тисяч гривень: Шмигаль розповів про кого йдеться

Держава ухвалила рішення про впровадження спеціальних виплат для тих, хто здобув освіту у галузі медицини Йдеться саме про випускників медичних вищих навчальних закладів.

Кому з випускників нададуть виплату

Запланована виплата одноразова, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Випускники медичних вишів зможуть отримати одноразову виплату в 200 тисяч гривень. Уряд ухвалив відповідне рішення. Йдеться про тих, хто влаштовується на роботу в медичні заклади сільської місцевості або на території активних бойових дій.

Як зазначив Шмигаль, головна мета цієї виплати – підтримка молодих спеціалістів. До того ж, таким чином, уряд хоче подолати кадровий дефіцит медиків, що виник у таких населених пунктах.

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