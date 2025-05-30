Кому из выпускников предоставят выплату

Запланирована выплата единоразовая, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

Читайте также Подготовка начинается: какое решение приняло правительство, относительно отопительного сезона 2025 – 2026

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Выпускники медицинских вузов смогут получить единовременную выплату в 200 тысяч гривен. Правительство приняло соответствующее решение. Речь идет о тех, кто устраивается на работу в медицинские учреждения сельской местности или на территории активных боевых действий.

Как отметил Шмыгаль, основная цель этой выплаты – поддержка молодых специалистов. К тому же, таким образом, правительство хочет преодолеть кадровый дефицит медиков, возникший в таких населенных пунктах.

Напомним! В Украине планируют восстановить обязательную военную подготовку не только для студентов-медиков, а и тех, кто учится на фармацевтов.