Нові виплати для ВПО: хто зможе їх отримати

ВПО в Україні зможуть отримати новий вид допомоги. Додаткові виплати будуть надаватися окремим групам ВПО за певних умов.

Що за нова допомога для ВПО

Як наголошують у Міністерстві, проблема з житлом – одна з найболючіших для ВПО. Річ у тім, що частина з них проживає у спеціально облаштованих місцях компактного проживання, проте деякі змушені винаймати житло. Для допомоги таким ВПО було ухвалено рішення виплачувати їм субсидію на оренду житла.

Читайте також: Підвищення пенсії отримають не всі: у кого зростуть виплати у червні

Ця субсидія відрізняється тим, що її розмір розраховується з урахуванням вартості оренди у конкретному регіоні, де проживає ВПО. Адже, як відомо, ціни на житло можуть значно відрізнятися у різних регіонах країни.

Також варто зауважити, що при визначенні розміру субсидії будуть враховуватися такі фактори:

кількість членів сім’ї, які орендують житло;

доходи сім’ї.

Де найвищі ціни на оренду житла

Чим нижчі доходи сімʼї, то тим більший відсоток вартості оренди покриватиме субсидія.

Аналітична компанія CEDOS, на замовлення Мінсоцполітики, та за підтримки Ради Європи – провела дослідження вартості орендованого житла в Україні. Згідно з отриманими даними, найбільші ціни на оренду житла – в Києві. Вони в середньому на 22% вищі, ніж по всій країні. На Закарпатті це показник вищий у 2,5 раза.

У Мінсоцполітики наголошують, що згодом таку субсидію надаватимуть й іншим громадянам, які потребують допомоги.

Водночас найнижчі ціни, за результатами дослідження, на орендоване житло у Чернігівській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.