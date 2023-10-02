Понад 120 мільйонів доларів: ООН допоможе ВПО пережити зиму

ООН спрямує новий транш фінансової та гуманітарної допомоги для України. Він дозволить кекому пережити зиму 2024 року.

Допомога від ООН

Українцям виплатять близько 122,8 мільйона доларів, які надаватимуться у період з вересня 2023 до лютого 2024 року. Їх заплатять у вигляді готівки, щоб особи змогли покрити свої потреби на електроенергію та оренду житла.

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Також ООН за потреби забезпечить житлом, надасть обігрівачі та інші непродовольчі товари. Допомогу отримує близько 900 людей, які постраждали від війни.

Ще одна допомога від ООН

Поки що на сайті організації немає інформації про умови отримання коштів, але вказані категорії населення, які можуть претендувати на них, а також форми допомоги.

Агентство ООН у справах біженців UNHCR виплачує українцям, які покинули домівку через війну по 2 220 гривень протягом 3 місяців. Вони надходять на картку або Укрпоштою.

На допомогу можуть розраховувати ВПО та такі категорії осіб:

неповні сім’ї з 2 або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (старше 60 років);

сім’ї з 1 чи кількома особами похилого віку (старше 60 років), а також осіб похилого віку з одним чи кількома дітьми віком до 18 років;

сім’ї, де є особи з особливими потребами;

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (документально підтверджені).

Ці кошти вам заплатять, якщо ви раніше їх не отримували. Щоб оформити такі виплати потрібно звернутися за телефоном – 0 (800) 307-711.

Необхідно буде пройти співбесіду з партнерами Агентства та пройти перевірку на відповідність критеріям вразливості. Під час реєстрації мають бути присутні всі члени родини.