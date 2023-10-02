Помощь от ООН
Украинцам выплатят около 122,8 миллиона долларов, которые будут предоставляться в период с сентября 2023 по февраль 2024 года. Их заплатят в виде наличных денег, чтобы лица смогли покрыть свои потребности на электроэнергию и аренду жилья.
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Также ООН при необходимости обеспечит жильем, предоставит обогреватели и другие непродовольственные товары. Помощь получает около 900 человек, пострадавших от войны.
Еще одна помощь от ООН
Агентство ООН в делам беженцев UNHCR выплачивает украинцам, покинувшим дом из-за войны по 2 220 гривен в течение 3 месяцев. Они поступают на карту или Укрпочтой.
На помощь могут рассчитывать ВПЛ и следующие категории лиц:
- неполные семьи с 2 или более детьми младше 18 лет или с престарелыми (старше 60 лет);
- семьи с 1 или несколькими пожилыми людьми (старше 60 лет), а также пожилых людей с одним или несколькими детьми до 18 лет;
- семьи, где есть лица с особыми потребностями;
- приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (документально подтверждены).
Необходимо будет пройти собеседование с партнерами Агентства и пройти проверку на соответствие критериям уязвимости. При регистрации должны присутствовать все члены семьи.