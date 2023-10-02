Помощь от ООН

Украинцам выплатят около 122,8 миллиона долларов, которые будут предоставляться в период с сентября 2023 по февраль 2024 года. Их заплатят в виде наличных денег, чтобы лица смогли покрыть свои потребности на электроэнергию и аренду жилья.

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Также ООН при необходимости обеспечит жильем, предоставит обогреватели и другие непродовольственные товары. Помощь получает около 900 человек, пострадавших от войны.

Обратите внимание! Пока что на сайте организации нет информации об условиях получения средств, но указаны категории населения, которые могут претендовать на них, а также формы помощи.

Еще одна помощь от ООН

Агентство ООН в делам беженцев UNHCR выплачивает украинцам, покинувшим дом из-за войны по 2 220 гривен в течение 3 месяцев. Они поступают на карту или Укрпочтой.

На помощь могут рассчитывать ВПЛ и следующие категории лиц:

неполные семьи с 2 или более детьми младше 18 лет или с престарелыми (старше 60 лет);

семьи с 1 или несколькими пожилыми людьми (старше 60 лет), а также пожилых людей с одним или несколькими детьми до 18 лет;

семьи, где есть лица с особыми потребностями;

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (документально подтверждены).

Напомним! Эти средства вам заплатят, если вы раньше их не получали. Чтобы оформить такие выплаты, нужно обратиться по телефону – 0 (800) 307-711.

Необходимо будет пройти собеседование с партнерами Агентства и пройти проверку на соответствие критериям уязвимости. При регистрации должны присутствовать все члены семьи.