Кто получит с 1 октября перерасчет субсидии
В октябре, а именно первого числа месяца, украинцам перечислят субсидии на отопительный сезон. В то же время, ее получат не все, но лишь незначительное количество граждан.
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Для лиц, которые получат автоматически перерасчет льгот:
- лицо, получившее статус ВПЛ. При этом договор аренды предоставлять необязательно,
- арендаторы жилья,
- гражданин, зарегистрированный по этому адресу,
- застройщики, не передавшие дом в эксплуатацию.
А вот обратиться за субсидией снова будут вынуждены:
- те, кто подал заявление на прекращение субсидии раньше, но в этот отопительный период желают получать жилищную субсидию;
- те, у кого произошли изменения в составе зарегистрированных лиц, или изменилось социальное положение и т.д.
Не предоставят субсидию тем, кто приобрел новое авто, недвижимость, имеет депозит более чем на 100 тысяч гривен, долги за коммуналку. Кроме того, субсидия не достанется тем, у кого хотя бы один из взрослых членов семьи не учится, официально не работает и у него нет статуса безработного.
Какими будут тарифы на коммунальные услуги
Известно, что тарифы на ЖКХ в Украине не будут подниматься в отопительный сезон. Кроме того, сейчас действует мораторий на повышение тарифов до конца военного положения и еще 6 месяцев после него.
- Тариф на свет
Сейчас единый тариф на электроэнергию составляет 2,64 гривны за киловатт. Экономить свет можно с помощью двухзонных и трехзонных счетчиков. При двухзонном счетчике в ночное время киловатт электроэнергии будет стоить 1,32 гривны вместо 2,64 гривны.
- Тариф на воду
Они не изменятся, хотя в июле НКРЭКУ должно было принять постановление о повышении тарифов на водоснабжение и водоотвод.
- Тарифы на газ
В "Нефтегазе" приняли решение о сохранении цены на газ – 7,96 гривны за кубометр газа. Такая стоимость будет до 1 мая 2024 года.
Одновременно с 1 октября 2023 года изменяется подход для определения минимального размера годовой заказанной мощности для бытовых потребителей. Следовательно, некоторым украинцам снизят тариф на доставку газа.