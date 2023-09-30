Хто такі ВПО

Нагадуємо, що через повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році кількість внутрішніх переселенців суттєво зросла. Станом на кінець 2018 року офіційно було близько 1,5 мільйона ВПО, а на початок 2023 року – 4,8 мільйона осіб за даними Міністерства з питань реінтеграції.

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Цікаво, що за даними розвідки Великої Британії, українськими біженцями залишаються 6,3 мільйона осіб по усьому світу. А за оцінками ООН, у липні 2023 року внутрішньо переміщеними особами стали вже понад п'ять мільйонів осіб.

Внутрішньо переміщена особа, або ВПО – це люди, які перебувають на території України й перебувають під захистом свого уряду. Вони були вимушені залишити або покинути своє місце проживання через збройний конфлікт, окупацію тощо. Українські біженці – це особи, які перетнули кордон та отримали міжнародний захист в одній із країн Європи тощо.

Як повідомляють у відомстві, сума грошової допомоги для ВПО у 2022 році склала 735 мільйонів доларів, а у 2023 році планувалося залучити вже 1,5 мільярда доларів.

Як отримати статус внутрішньо переміщеної особи

На сьогодні в Україні статус ВПО можна отримати, як офлайн, так і онлайн. У списку областей жителям яких можна отримати статус ВПО є:

Чернігівська,

Сумська,

Харківська,

Херсонська,

Миколаївська,

Запорізька,

Донецька,

Луганська,

Житомирська,

Одеська,

Волинська,

Дніпропетровська,

Київська,

місто Київ.

Однак актуальний список потрібно перевіряти. Це можна зробити тут. Також потрібно мати перелік необхідних документів: заява про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи й паспорт громадянина України.

Важливо! Якщо в особи не вказана прописка у паспорті потрібно надати інший документ на підтвердження особи – військовий квиток, трудова книжка, медичні чи інші документи, які підтвердять факт проживання на відповідній території.

До речі, якщо заяву подає законний представник, то йому чи їй потрібно мати при собі документ, який посвідчує особу законного представника, документ, який підтверджує повноваження особи як законного представника (або родинні стосунки між дитиною і заявником) й свідоцтво про народження дитини.

Отримання статусу ВПО у мобільному застосунку Дія

Авторизуйтесь або ж зареєструйтесь у додатку Дія. Для отримання статусу потрібно, щоб у застосунку відображалася картка платника податків та один із паспортів: ID-картка або закордонний біометричний паспорт.

Цікаво! Для того, щоб отримати довідку необхідні дані саме з біометричних документів. Якщо такої інформації у застосунку Дія немає, тоді заяву на отримання статусу ВПО доведеться подавати офлайн.

Зайдіть у розділ "Послуги" та надішліть заявку на отримання статусу ВПО.

Вкажіть місце, де ви зараз перебуваєте: область, населений пункт і конкретну адресу. Не забудьте підтвердити геолокацію.

Можна також отримати статус й для вашої дитини якщо свідоцтво про народження є в застосунку. В іншому разі натисніть "Зареєструватися без дітей".

Щоб отримати фінансову допомогу натисніть "Хочу отримувати допомогу".

Оберіть картку єПідтримка для зарахування коштів. Якщо у вас такої картки немає, необхідно її оформити.

Перевірте заяву, підтвердіть правильність даних та натисніть "Надіслати".

Якщо під час оформлення заяви система видає помилку, просто спробуйте ще раз через деякий час.

Після оброблення заяви довідка ВПО з’явиться у застосунку в переліку ваших документів.

Отримання статусу ВПО офлайн

Для цього потрібно звертатися до ЦНАПу, органів соціального захисту населення та виконавчих органів сільських, селищних чи міських рад

Оберіть найближчий до вас орган.

Підготуйте всі необхідні документи та візьміть їх із собою.

Оберіть банківську картку для виплат або замовте нову у будь-якому банку.

Подайте заяву на отримання допомоги.

Довідку про набуття статусу ВПО зазвичай видають одразу, але у випадках, коли в документах відсутня відмітка про реєстрацію місця проживання на території, з якої особа евакуювалася, розгляд заяви може тривати до 15 робочих днів.

Допомога переселенцям від держави

Встановлені суми щомісячної допомоги на проживання від держави становлять:

на кожну дитину та людину з інвалідністю – 3 тисячі гривень;

на кожну людину старше 18 років – 2 тисячі гривень.

Зверніть увагу! Зараз виплати для переселенців відбуваються щомісячно після 15 та 28 числа. Кошти зараховуються на спецрахунок ВПО.

Як повідомила в ефірі телемарафону Ірина Верещук, міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, у 2022 році на фінансування ВПО знадобилося 57 мільярдів гривень. А за цьогорічними прогнозами знадобиться 72 мільярди гривень. Втім змін у сумі виплат для ВПО на наступний рік не відбудеться.

Крім того, у липні 2023 року Кабмін змінив правила щодо надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Для деяких ВПО виплати взагалі не продовжили. Йдеться про таких:

ті, що перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин;

повернулися до покинутого місця проживання;

відбувають покарання в місцях позбавлення волі;

були засуджені за колабораціонізм,

зробили великі покупки, наприклад, автівку (не старше 5 років) чи земельну ділянку, квартиру, будинок на суму понад 100 тисяч гривень.

А допомогу перепризначили тим, хто справді її потребує, а це:

сім'ям, у яких середньомісячний сукупний дохід на одну особу не перевищує 8 372 гривень;

якщо в сім’ї є люди працездатного віку, які доглядають за дітьми віком до 6 років;

людям з інвалідністю;

людям, середньомісячний дохід яких не перевищує 6 279 гривень;

людям, які отримують пенсію, яка не перевищує 6 279 гривень;

людям, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років;

людям, які доглядають за особами з інвалідністю І групи, дітьми з інвалідністю, людьми з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу, людьми, які досягли 80-річного віку;

студентам денної або дуальної форми навчання, які не мають реєстрації в гуртожитках;

людям, які надають соціальні послуги та отримують за це компенсацію.

Яку міжнародну допомогу можна отримати

Програма ЮНІСЕФ "Спільно"

Взяти участь у програмі можуть родини, які мають 3 і більше дітей до 18 років, а також якщо мають принаймні одну дитину з інвалідністю до 18 років.

Кошти, які можна отримати, становлять 2 220 гривень щомісяця. Їх виплачуватимуть кожному члену родини впродовж 3 місяців. Тобто, якщо у вас родина із 3 людей, то ви отримаєте 19 980 гривень.

Важливо! Реєстрація на програму грошової допомоги наразі призупинена. Триває опрацювання поданих заявок. Втім у фонді повідомляють, що потрібно слідкувати за оновленнями на сайті та сторінці на Facebook.

До речі, кошти українці можуть отримати незалежно від статусу ВПО у будь-якому регіоні. Однак якщо родина вже отримує грошову допомогу від інших міжнародних організацій, то кошти від програми "Спільно" їй не надішлють.

Агентство ООН у справах біженців UNHCR

Агентство ООН у справах біженців виплачує особам, які були вимушені покинути домівку через воєнні дії, по 2 220 гривень протягом 3 місяців. Їх можна отримати на банківський рахунок або через відділення Укрпошти.

Зверніть увагу, торік почали діяти нові критерії надання цієї допомоги. На неї можуть претендувати ВПО та такі категорії осіб:

неповні сім’ї з 2 або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (старше 60 років);

сім’ї з 1 чи кількома особами похилого віку (старше 60 років), а також осіб похилого віку з одним чи кількома дітьми віком до 18 років;

сім’ї, де є особи з особливими потребами;

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (документально підтверджені).

Отримати кошти можна, якщо ви раніше не отримували кошти від інших міжнародних організацій. За додатковими питаннями телефонуйте на гарячу лінію за номером 0 (800) 307-711.

Крім того, особам необхідно буде пройти співбесіду з партнерами Агентства та пройти перевірку на відповідність критеріям вразливості. Під час реєстрації мають бути присутні всі члени родини.

Всесвітня продовольча програма ООН

Організація підтримує родини ВПО та виплачує на особу по 2 220 гривень впродовж 3 місяців. Максимальна сума допомоги складає 6 600 гривень на родину.

Відтак для оформлення грошового переказу необхідно зареєструватися в органах соціального захисту як ВПО, вказати актуальний особистий номер телефону, на який надійде код доступу для реєстрації на програму. Також потрібно вказати ім’я, прізвище та ідентифікаційний код.

Цікаво! Кошти можна отримати або на рахунок, або ж готівкою у відділеннях чи банках-партнерах, серед яких ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, Ощадбанк та Укргазбанк. Крім того, гроші також можна отримати у відділеннях Нової Пошти.

Норвезька рада у справах біженців NRC

ВПО від організації можуть отримати 2 220 гривень для кожного члена родини на один місяць. Загалом виплати надходитимуть три місяці.

Зверніть увагу! Перший етап реєстрації на програму вже завершений. Для того, щоб дізнатися про другий етап – слідкуйте за повідомленнями на сторінці NRC.

Для реєстрації вам знадобиться чат-бот у WhatsApp. Його потрібно завантажити на смартфон, додати до контактів номер 0 (800) 609-844 і після цього надіслати на нього СМС із текстом "NRC".

Естонська рада у справах біженців

Отримати допомогу від Естонської ради у справах біженців можуть українці з таких областей: Запорізька, Донецька, Луганська, Харківська, Сумська, Чернігівська, Київська, Миколаївська, Дніпропетровська, Полтавська, Черкаська та Кіровоградська.

Сума допомоги складає 2 220 гривень на одну особу, як у решти організацій. Кошти виплачуватимуть 3 місяці. Максимум допомогу можна отримати на 5 членів родини. Для того, що отримати допомогу потрібно: