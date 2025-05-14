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14 травня, 12:05
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Як отримати допомогу на догляд за особою з психічним розладом

Дарія Подвишенна
Основні тези
  • Особи, які проживають із людиною з інвалідністю І або ІІ групи через психічний розлад, можуть отримати щомісячну допомогу на догляд за умови наявності висновку лікарської комісії про потребу в сторонньому догляді.
  • Допомогу можуть оформити родичі або співмешканці, звернувшись до управління соціального захисту з необхідними документами, включаючи заяву, паспорт, декларацію про доходи, висновок лікарської комісії та копію довідки МСЕК.

Особи, які живуть разом із людиною з інвалідністю І або ІІ групи внаслідок психічного розладу, можуть отримати щомісячну грошову допомогу на догляд. Для цього треба дотриматися кількох вимог.

Хто має право на виплату

Обов’язковою умовою є наявність висновку лікарської комісії, що підтверджує потребу в постійному сторонньому догляді, передає 24 Канал з посиланням на Дію.

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Отримати соцвиплату можуть ті, хто проживає з людиною з інвалідністю і доглядає за нею. Це можуть бути:

  • батьки;

  • чоловік або дружина;

  • повнолітні діти;

  • дідусь чи бабуся;

  • інші родичі або співмешканці.

Важливо! Сума допомоги залежить від доходів сім’ї. Вона розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена родини та середнім доходом родини за останні 6 місяців (які передують місяцю перед поданням заяви).

Як оформити допомогу

Звернутися потрібно до управління соціального захисту за місцем проживання особи з інвалідністю. Оформлює допомогу той, хто здійснює догляд.

Які документи потрібні:

  • заява про призначення допомоги;

  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

  • декларація про доходи та майновий стан;

  • довідки про доходи (якщо в декларації вказані доходи, яких немає в базах даних ДПС, Пенсійного фонду тощо);

  • письмове пояснення про доходи, якщо немає можливості підтвердити їх довідками;

  • висновок лікарської комісії про необхідність стороннього догляду;

  • копія довідки МСЕК про інвалідність особи, за якою здійснюється догляд.

Виплати можуть зупинити, якщо:

  • змінився склад сім’ї або місце проживання;

  • закінчився термін встановленої інвалідності;

  • людина з інвалідністю весь місяць перебуває в лікарні або на повному державному утриманні.

Важливо! Про будь-які такі зміни потрібно повідомити орган соцзахисту протягом 10 днів. Виплати припиняються з наступного місяця після змін.

 