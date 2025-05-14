Як отримати допомогу на догляд за особою з психічним розладом

Особи, які живуть разом із людиною з інвалідністю І або ІІ групи внаслідок психічного розладу, можуть отримати щомісячну грошову допомогу на догляд. Для цього треба дотриматися кількох вимог.

Хто має право на виплату

Обов’язковою умовою є наявність висновку лікарської комісії, що підтверджує потребу в постійному сторонньому догляді, передає 24 Канал з посиланням на Дію.

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Отримати соцвиплату можуть ті, хто проживає з людиною з інвалідністю і доглядає за нею. Це можуть бути:

батьки;

чоловік або дружина;

повнолітні діти;

дідусь чи бабуся;

інші родичі або співмешканці.

Важливо! Сума допомоги залежить від доходів сім’ї. Вона розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена родини та середнім доходом родини за останні 6 місяців (які передують місяцю перед поданням заяви).

Як оформити допомогу

Звернутися потрібно до управління соціального захисту за місцем проживання особи з інвалідністю. Оформлює допомогу той, хто здійснює догляд.

Які документи потрібні:

заява про призначення допомоги;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

декларація про доходи та майновий стан;

довідки про доходи (якщо в декларації вказані доходи, яких немає в базах даних ДПС, Пенсійного фонду тощо);

письмове пояснення про доходи, якщо немає можливості підтвердити їх довідками;

висновок лікарської комісії про необхідність стороннього догляду;

копія довідки МСЕК про інвалідність особи, за якою здійснюється догляд.