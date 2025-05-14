Як отримати допомогу на догляд за особою з психічним розладом
- Особи, які проживають із людиною з інвалідністю І або ІІ групи через психічний розлад, можуть отримати щомісячну допомогу на догляд за умови наявності висновку лікарської комісії про потребу в сторонньому догляді.
- Допомогу можуть оформити родичі або співмешканці, звернувшись до управління соціального захисту з необхідними документами, включаючи заяву, паспорт, декларацію про доходи, висновок лікарської комісії та копію довідки МСЕК.
Особи, які живуть разом із людиною з інвалідністю І або ІІ групи внаслідок психічного розладу, можуть отримати щомісячну грошову допомогу на догляд. Для цього треба дотриматися кількох вимог.
Хто має право на виплату
Обов’язковою умовою є наявність висновку лікарської комісії, що підтверджує потребу в постійному сторонньому догляді, передає 24 Канал з посиланням на Дію.
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Отримати соцвиплату можуть ті, хто проживає з людиною з інвалідністю і доглядає за нею. Це можуть бути:
батьки;
чоловік або дружина;
повнолітні діти;
дідусь чи бабуся;
інші родичі або співмешканці.
Важливо! Сума допомоги залежить від доходів сім’ї. Вона розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена родини та середнім доходом родини за останні 6 місяців (які передують місяцю перед поданням заяви).
Як оформити допомогу
Звернутися потрібно до управління соціального захисту за місцем проживання особи з інвалідністю. Оформлює допомогу той, хто здійснює догляд.
Які документи потрібні:
заява про призначення допомоги;
паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
декларація про доходи та майновий стан;
довідки про доходи (якщо в декларації вказані доходи, яких немає в базах даних ДПС, Пенсійного фонду тощо);
письмове пояснення про доходи, якщо немає можливості підтвердити їх довідками;
висновок лікарської комісії про необхідність стороннього догляду;
копія довідки МСЕК про інвалідність особи, за якою здійснюється догляд.