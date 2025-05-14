Кто имеет право на выплату
Обязательным условием является наличие заключения врачебной комиссии, подтверждающего потребность в постоянном постороннем уходе, передает 24 Канал со ссылкой на Дію.
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Получить соцвыплату могут те, кто проживает с человеком с инвалидностью и ухаживает за ним. Это могут быть:
родители;
супруг или супруга;
совершеннолетние дети;
дедушка или бабушка;
другие родственники или сожители.
Важно! Сумма помощи зависит от доходов семьи. Она рассчитывается как разница между тремя прожиточными минимумами на каждого члена семьи и средним доходом семьи за последние 6 месяцев (предшествующих месяцу перед подачей заявления).
Как оформить помощь
Обратиться нужно в управление социальной защиты по месту жительства лица с инвалидностью. Оформляет помощь тот, кто осуществляет уход.
Какие документы нужны:
заявление о назначении помощи;
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
декларация о доходах и имущественном состоянии;
справки о доходах (если в декларации указаны доходы, которых нет в базах данных ГНС, Пенсионного фонда и т.д.);
письменное объяснение о доходах, если нет возможности подтвердить их справками;
заключение врачебной комиссии о необходимости постороннего ухода;
копия справки МСЭК об инвалидности лица, за которым осуществляется уход.