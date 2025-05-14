Кто имеет право на выплату

Обязательным условием является наличие заключения врачебной комиссии, подтверждающего потребность в постоянном постороннем уходе, передает 24 Канал со ссылкой на Дію.

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Получить соцвыплату могут те, кто проживает с человеком с инвалидностью и ухаживает за ним. Это могут быть:

родители;

супруг или супруга;

совершеннолетние дети;

дедушка или бабушка;

другие родственники или сожители.

Важно! Сумма помощи зависит от доходов семьи. Она рассчитывается как разница между тремя прожиточными минимумами на каждого члена семьи и средним доходом семьи за последние 6 месяцев (предшествующих месяцу перед подачей заявления).

Как оформить помощь

Обратиться нужно в управление социальной защиты по месту жительства лица с инвалидностью. Оформляет помощь тот, кто осуществляет уход.

Какие документы нужны:

заявление о назначении помощи;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

декларация о доходах и имущественном состоянии;

справки о доходах (если в декларации указаны доходы, которых нет в базах данных ГНС, Пенсионного фонда и т.д.);

письменное объяснение о доходах, если нет возможности подтвердить их справками;

заключение врачебной комиссии о необходимости постороннего ухода;

копия справки МСЭК об инвалидности лица, за которым осуществляется уход.