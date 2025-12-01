Німеччина ухвалила бюджет на 2026 рік: Україна отримає рекордну підтримку

Бундестаг ухвалив проєкт федерального бюджету країни на 2026 рік. Загалом німецький парламент погодив видатки у розмірі 524,5 мільярда євро, що на 21,5 мільярда більше, ніж цього року.

Який бюджет затвердила Німеччина?

Для забезпечення цих видатків Берлін планує залучити близько 180 мільярдів євро позик, передає 24 Канал з посиланням на Spiegel.

У цьому бюджеті знову рекордні інвестиції. Але важливо, щоб ці інвестиції почали працювати якомога швидше,

– заявив міністр фінансів Ларс Клінгбайль.

Кошти планують розподілити наступним чином:

Більш як третина бюджету піде на соціальну політику та працю, оскільки Німеччина мусить збільшувати внески до пенсійного фонду.

Найбільші інвестиції спрямують міністерству транспорту на фінансування доріг, мостів і залізничної інфраструктури.

Варто знати! Водночас значно зростуть видатки на оборону зростуть – приблизно до 108 мільярдів євро. Це найбільші витрати Німеччини з кінця Холодної війни. Кошти направлять на озброєння, техніку та боєприпаси.

Яку підтримку отримає Україна?

У бюджеті Німеччини на 2026 рік передбачається і фінансова допомога Україні. Київ отримає 11,5 мільярда євро на артилерію, дрони, бронетехніку та інше обладнання. За даними німецького Міноборони, це найбільша сума від початку повномасштабної війни.

Міністр оборони України Денис Шмигаль наголосив, що ця рекордна підтримка є критично важливою для підтримки обороноздатності держави.

Я вдячний німецькому парламенту, уряду, особливо моєму колезі Борису Пісторіусу, та всьому німецькому народу за їхню непохитну підтримку,

– написав Шмигаль у соцмережах.

За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, на сьогодні Німеччина є найбільшим європейським донором України та ключовим постачальником військової допомоги.

Разом з тим Німеччина може взяти активну участь в оновленні управління оборонних та енергетичних підприємств України, зокрема надати експертні рекомендації. Прем'єрка запросила Берлін долучитися до цього процесу під час зустрічі із послом країни Гайко Томсом.

Напередодні українсько-німецького бізнес-форуму ми зосередилися на посиленні співробітництва між урядами двох країн та обговорили підготовку відповідних угод для забезпечення безпечного та надійного доступу німецьких компаній до українського ринку,

– зауважила Свириденко.

Зауважте! Прем'єрка наголосила, що німецькі системи ППО виявилися дуже ефективними у перехопленні російських ракет під час нещодавніх атак ворога.

