Германия приняла бюджет на 2026 год: Украина получит рекордную поддержку

Бундестаг принял проект федерального бюджета страны на 2026 год. В целом немецкий парламент согласовал расходы в размере 524,5 миллиарда евро, что на 21,5 миллиарда больше, чем в этом году.

Какой бюджет утвердила Германия?

Для обеспечения этих расходов Берлин планирует привлечь около 180 миллиардов евро займов, передает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

В этом бюджете снова рекордные инвестиции. Но важно, чтобы эти инвестиции начали работать как можно скорее,

– заявил министр финансов Ларс Клингбайль.

Средства планируют распределить следующим образом:

Более трети бюджета пойдет на социальную политику и труд, поскольку Германия должна увеличивать взносы в пенсионный фонд.

Наибольшие инвестиции направят министерству транспорта на финансирование дорог, мостов и железнодорожной инфраструктуры.

Стоит знать! В то же время значительно возрастут расходы на оборону вырастут – примерно до 108 миллиардов евро. Это самые большие расходы Германии с конца Холодной войны. Средства направят на вооружение, технику и боеприпасы.

Какую поддержку получит Украина?

В бюджете Германии на 2026 год предусматривается и финансовая помощь Украине. Киев получит 11,5 миллиардов евро на артиллерию, дроны, бронетехнику и другое оборудование. По данным немецкого Минобороны, это самая большая сумма от начала полномасштабной войны.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль отметил, что эта рекордная поддержка является критически важной для поддержания обороноспособности государства.

Я благодарен немецкому парламенту, правительству, особенно моему коллеге Борису Писториусу, и всему немецкому народу за их непоколебимую поддержку,

– написал Шмыгаль в соцсетях.

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, на сегодня Германия является крупнейшим европейским донором Украины и ключевым поставщиком военной помощи.

Вместе с тем Германия может принять активное участие в обновлении управления оборонных и энергетических предприятий Украины, в частности предоставить экспертные рекомендации. Премьер пригласила Берлин присоединиться к этому процессу во время встречи с послом страны Гайко Томсом.

Накануне украинско-немецкого бизнес-форума мы сосредоточились на усилении сотрудничества между правительствами двух стран и обсудили подготовку соответствующих соглашений для обеспечения безопасного и надежного доступа немецких компаний к украинскому рынку,

– отметила Свириденко.

Заметьте! Премьер отметила, что немецкие системы ПВО оказались очень эффективными в перехвате российских ракет во время недавних атак врага.

Как еще Германия помогает Украине?