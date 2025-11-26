Какую помощь Украине окажет Германия?

Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время речи в Бундестаге относительно дебатов по бюджету на 2026 год, пишет 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Фридрих Мерц Канцлер Германии Германия будет продолжать поддерживать Украину на очень высоком уровне в федеральном бюджете на 2026 год. Учитывая недавние события мы увеличили эту сумму еще на 3 миллиарда евро, доведя общую сумму до 11,5 миллиарда евро. И мы немедленно предоставляем дополнительные 170 миллионов евро на инфраструктуру, чтобы смягчить влияние российского терроризма на зимние поставки Украины.

В частности немецкий канцлер отметил, что Берлин не прекратит свою поддержку Киева. Более того, он окажет помощи столько, сколько это будет необходимо.

И мы хотим сделать замороженные российские активы доступными именно для этого. Путин должен осознать, что он не имеет никакого шанса выиграть эту войну за счет европейцев и европейского мирного порядка, – сделал заявление Мерц.

Важно! Он в частности приветствовал усилия США по завершению войны в Украине. Однако Фридрих Мерц подчеркнул: Украина и Европа не хотят мира через капитуляцию и не воспримут переговоры за их спиной.

Напомним, что Германия также активно поддерживает идею о "репарационного займа" для Украины с замороженных российских активов. Об этом пишет DW.

Мерц считает, что Украину следует обеспечить в долгосрочном плане финансовыми ресурсами. Он отметил, что для Берлина это "высокий, наивысший приоритет".

Заметьте! Канцлер рассказал, что "почти ежедневно" обсуждает этот вопрос с другими европейскими странами и Еврокомиссией.

Что еще известно о Германии?