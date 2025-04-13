Гроші на комуналку: хто з українців може отримати нову виплату від держави

Субсидії та пільги це не єдина форма допомоги, яку можуть отримати українці для сплати комунальних послуг. Існують й інші механізми підтримки, про які знає далеко не кожен.

Яку грошову допомогу для сплати комуналки можна отримати

У департаменті соціальної політики Дніпровської міськради повідомили, що соціально вразливі мешканці міста мають можливість отримати муніципальну допомогу для сплати комунальних послуг, передає 24 Канал.

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Таким чином, жителі Дніпра, які належать до певних пільгових категорій, можуть отримати муніципальну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг. Йдеться про:

дітей з інвалідністю;

осіб з інвалідністю І групи (з порушеннями зору, психічними розладами, вадами опорно-рухового апарату або з інвалідністю з дитинства);

осіб з інвалідністю ІІ групи з дитинства.

Який розмір щомісячної допомоги на комунальні послуги Розмір щомісячної муніципальної допомоги варіюється залежно від пори року: у теплий період, з 1 квітня по 31 жовтня, виплати становлять 500 гривень, а в холодний сезон, з 1 листопада по 31 березня – 700 гривень на кожну особу з інвалідністю в родині.

Що потрібно зробити для отримання допомоги

Щоб отримати муніципальну допомогу на оплату комунальних послуг, мешканцям Дніпра необхідно звернутися до департаменту соціального захисту міськради з пакетом документів. Зокрема, слід також подати: