Виплати для ВПО у 2025 році: кому виплачуватимуть допомогу

Виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб, що потребують підтримки, триватимуть до лютого 2025 року. Згідно з бюджетом на 2025 рік, ці виплати будуть продовжені й після лютого наступного року.

Продовження виплат для ВПО у 2025 році

У серпні 2024 року завершився термін надання допомоги на проживання для значної частини вразливих категорій ВПО, які отримували цю допомогу з липня 2023 року або навіть понад рік, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання NV.

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Щоб продовжити підтримку найбільш уразливих ВПО, уряд ухвалив рішення продовжити виплати ще на шість місяців – до лютого 2025 року.

Зауважте! Згідно з проєктом Державного бюджету на 2025 рік, на соціальний захист громадян, які потрапили в складні життєві обставини, планується виділити 81,8 мільярда гривень.

Зокрема, передбачено продовження виплат на проживання для ВПО як частини урядової кризової допомоги.

Кому будуть продовжені виплати

Виплати будуть автоматично нараховуватися найбільш вразливим категоріям внутрішньо переміщених осіб, які не здатні працювати, без необхідності додаткових звернень:

пенсіонерам, чия пенсія не перевищує 9 444 гривень;

людям з інвалідністю I та II групи, дітям з інвалідністю до 18 років, тяжкохворим дітям;

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком до 23 років, а також батькам-вихователям і прийомним батькам.

Розмір допомоги для осіб, які проживають в Україні та мають статус ВПО:

для осіб з інвалідністю та дітей – 3 000 гривень;

для інших осіб – 2 000 гривень.

Важливо! Виплати здійснюються 15-го та 28-го числа кожного місяця.