Продолжение выплат для ВПЛ в 2025 году

В августе 2024 года завершился срок предоставления помощи на проживание для значительной части уязвимых категорий ВПЛ, которые получали эту помощь с июля 2023 года или даже более года, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание NV.

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Чтобы продолжить поддержку наиболее уязвимых ВПЛ, правительство приняло решение продлить выплаты еще на шесть месяцев – до февраля 2025 года.

Обратите внимание! Согласно проекту Государственного бюджета на 2025 год, на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, планируется выделить 81,8 миллиарда гривен.

В частности, предусмотрено продолжение выплат на проживание для ВПЛ как части правительственной кризисной помощи.

Кому будут продолжены выплаты

Выплаты будут автоматически начисляться наиболее уязвимым категориям внутренне перемещенных лиц, которые не способны работать, без необходимости дополнительных обращений:

пенсионерам, чья пенсия не превышает 9 444 гривен;

людям с инвалидностью I и II группы, детям с инвалидностью до 18 лет, тяжелобольным детям;

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, в возрасте до 23 лет, а также родителям-воспитателям и приемным родителям.

Размер помощи для лиц, которые проживают в Украине и имеют статус ВПЛ:

для лиц с инвалидностью и детей – 3 000 гривен;

для других лиц – 2 000 гривен.

Важно! Выплаты осуществляются 15-го и 28-го числа каждого месяца.