Какими будут выплаты для ВПЛ в 2025 году

Только 1,2 миллиона ВПЛ сейчас получают выплаты для переселенцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Павла Фролова.

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Обратите внимание! Сейчас в Украине официально зарегистрированных переселенцев – 4,6 миллиона человек.

Павел Фролов Председатель Специальной комиссии Верховной Рады по вопросам защиты прав внутренне перемещенных лиц Это очень важное решение, которое будет способствовать адаптации переселенцев в новых общинах, ведь люди, которые попали в сложные жизненные обстоятельства, нуждаются в социальной поддержке от государства.

В следующем году выплаты переселенцев будут оставаться без изменений: