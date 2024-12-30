Какими будут выплаты для ВПЛ в 2025 году
Только 1,2 миллиона ВПЛ сейчас получают выплаты для переселенцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Павла Фролова.
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Обратите внимание! Сейчас в Украине официально зарегистрированных переселенцев – 4,6 миллиона человек.
Это очень важное решение, которое будет способствовать адаптации переселенцев в новых общинах, ведь люди, которые попали в сложные жизненные обстоятельства, нуждаются в социальной поддержке от государства.
В следующем году выплаты переселенцев будут оставаться без изменений:
- 3 тысячи гривен предоставляется несовершеннолетним (тем, кто моложе 18 лет) и лицам с инвалидностью;
- 2 тысячи гривен – другим категориям лиц.