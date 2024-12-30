Якими будуть виплати для ВПО у 2025

Лише 1,2 мільйона ВПО зараз отримують виплати для переселенців, повідомляє 24 Канал з посиланням на Павла Фролова.

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Зверніть увагу! Зараз в Україні офіційно зареєстрованих переселенців – 4,6 мільйона осіб.

Павло Фролов Голова Спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту прав внутрішньо переміщених осіб Це дуже важливе рішення, яке сприятиме адаптації переселенців у нових громадах, адже люди, які потрапили у складні життєві обставини, потребують соціальної підтримки від держави.

У наступному році виплати переселенців залишатимуться без змін: