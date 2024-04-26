Виплати для ВПО: що зміниться для переселенців у травні
26 квітня 2024, 16:51Читать новость на русском
Джерело:Мінсоцполітики
Раніше виплати ВПО були скасовані для значної кількості громадян. Однак, дехто усе ж зміг повернути собі допомогу.
Кому продовжать надходити виплати
У травні нададуть виплати тим, хто отримував їх у квітні. Зокрема, особам, яким продовжили надання допомоги автоматично.
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Також кошти у травні отримають ті, хто подавав заяву на повернення виплат. За умови, що це звернення було схвалено.
Автоматично продовжили виплати:
- опікунам та прийомним батькам (за умови, що їхні діти досі виховуються у родині);
- пенсіонерам, які мають пенсію до 9 444 гривень;
- дітям до 18 років, які мають тяжку хворобу чи інвалідністю;
- дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, якщо вони не досягли 23 років.
- громадянам з інвалідністю I та II групи.
Яку допомогу отримають українці
Заяву на поновлення виплат можна подавати до 30 квітня. При цьому, ті, хто поверне собі допомогу у травні, отримає компенсацію за березень.
Розмір виплат для ВПО зараз такий:
- 2 тисячі гривень – для осіб старше 18 років;
- 3 тисячі гривень – неповнолітні та особи з інвалідністю.