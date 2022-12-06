Допомога в Дії: уряд оновив перелік тих, хто може її отримати

6 грудня 2022, 13:44
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Джерело:

Пресслужба Мінінтеграції

Перелік громад, жителі яких мають право на отримання грошової допомоги від держави, оновили. Туди увійшли райони 9 областей, що знаходяться близько до фронту.

Це територіальні громади Донецької, Харківської, Дніпропетровської, Луганської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської областей. Усі внутрішньо переміщені особи з переліку отримають грошову допомогу.

Актуально Яку допомогу можуть отримати переселенці в Україні

Зазначений перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних і Київської міської військових адміністрацій. У процесі визначення таких територій спираються на три ключові критерії:

• території, що є тимчасово окупованими;

• території, що перебувають в оточенні (блокуванні);

• території, на яких тривають активні бойові дії.

Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня в цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію,
– говориться у документі

Як ще отримати допомогу переселенцю

  • Продуктові набори можна отримати за місцем фактичного перебування в обласних центрах чи громадах. При собі необхідно мати паспорт, пенсійне посвідчення або документ, що засвідчує особу, ідентифікаційний номер і документ, який засвідчує статус ВПО.

  • Грошову допомогу також фінансує благодійний фонд "Право на захист". Виплати через "Дію" отримають постраждалі мешканці Броварів, Бучі, Ірпеня та інших населених пунктів Київської області, а з листопада – і ВПО із Харківської області.

  • В Україні матеріальні виплати на оплату комуналки отримують 2,5 мільйона сімей, середній розмір субсидії – 1800 гривень. Переселенці можуть переоформити свої субсидії, які вони отримували раніше в тимчасово окупованих регіонах. Для цього потрібно звернутися до Центру надання адмінпослуг.

 

Автор: Ольга Ожогіна