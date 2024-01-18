Переселенці можуть отримати кошти від ООН — про яку суму йдеться

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати фінансову допомогу від УВКБ ООН у розмірі 10 800 гривень. Допомогу можуть отримати ті, хто не отримував її від міжнародних організацій раніше.

Як отримати допомогу

Допомогу можуть отримати люди, які мають менший за 5400 гривень на кожного члена сім'ї, особливо ті, хто належить до вразливих категорій населення.

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Так, заявку на фінансову допомогу можуть подати такі категорії сімей:

Сім'ї, у яких є лише один батько або батько з однією чи кількома дітьми віком до 18 років або особами похилого віку (55 років і старше). Сім'ї, що опікуються одними самотніми людьми похилого віку (55 років і старше) або особами похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років. Сім'ї, в яких є члени сім'ї з інвалідністю чи хронічними захворюваннями. Сім'ї, що опікуються дітьми без супроводу або дітьми, розлученими з батьками.

Для отримання допомоги необхідно представити низку документів, зокрема:

Документ, що посвідчує особу.

Податковий номер (необхідний для виплати допомоги).

Будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо).

Свідоцтво про народження дітей (за наявності).

Номер банківської картки для виплати допомоги.

Особистий номер телефону.

Для включення у грошову допомогу домогосподарство лімітовано до таких членів:

голова домогосподарства;

дружина/чоловік;

його/її діти (до 23 років);

його/її батьки.

Подати заявку на таку допомогу можна у пунктах збору даних БФ "Право на захист" за адресами за посиланням.

Допомога з працевлаштуванням

Нині держава допомагає переселенцям інтегруватися в нових громадах, зокрема, влаштовуватися на роботу.

! На підтримку роботодавців, які працевлаштували внутрішньо переміщених осіб, було витрачено 181 мільйон гривень. Загалом ця програма надала можливість знайти роботу для 14 тисяч переселенців.

Програму працевлаштування для переселенців було запущено у квітні 2022 року. У рамках цієї ініціативи держава затвердила компенсаційні виплати для роботодавців, які приймали на роботу внутрішньо переміщених осіб.

Головною метою цього проєкту є надання допомоги українцям, які були змушені переїхати через воєнні події. Один із важливих критеріїв для отримання компенсацій є офіційний статус переселенця, який робітник має отримати.