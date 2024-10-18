Допомога по безробіттю виросла: хто отримає більше грошей

18 жовтня 2024, 15:01
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Автор: Тетяна Стельмах

Джерело:

Кабмін

В Україні зріс мінімальний розмір допомоги по безробіттю. Сума збільшилася лише для деяких категорій населення.

Допомога по безробіттю 

Мінімальний розмір допомоги по безробіттю складає 3 600 гривень. 

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Проте це стосується лише:

  • людей, які не мали 7 місяців страхового стажу протягом року до набуття статусу безробітного та отримували до підвищення 1 500 гривень;
  • людей, які працювали не менше 7 місяців перед настанням безробіття та отримували до підвищення 2 500 гривень;
  • ВПО, які не мають документів про страховий стаж, та отримували до підвищення 2 500 гривень.

Під час воєнного стану тривалість виплати не перевищує 90 календарних днів, а особам передпенсійного віку – не більше 360 календарних днів.

Зверніть увагу! Мінімальний розмір допомоги по безробіттю для усіх інших лишився на рівні – 1 500 гривень.

На таку допомогу також може розраховувати молодь без стажу віком до 35 років та особи, звільнені за окремими статтями трудового законодавства.