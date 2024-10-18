Пособие по безработице
Минимальный размер пособия по безработице составляет 3 600 гривен.
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Однако это касается только:
- людей, которые не имели 7 месяцев страхового стажа в течение года до получения статуса безработного и получали до повышения 1 500 гривен;
- людей, которые работали не менее 7 месяцев перед наступлением безработицы и получали до повышения 2 500 гривен;
- ВПЛ, которые не имеют документов о страховом стаже, и получали до повышения 2 500 гривен.
Во время военного положения продолжительность выплаты не превышает 90 календарных дней, а лицам предпенсионного возраста – не более 360 календарных дней.
Обратите внимание! Минимальный размер пособия по безработице для всех остальных остался на уровне – 1 500 гривен.
На такую помощь также может рассчитывать молодежь без стажа в возрасте до 35 лет и лица, уволенные по отдельным статьям трудового законодательства.