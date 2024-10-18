Що впливає на зарплату вчителів
Вчителі отримують базову ставку та надбавки. На основні виплати впливають:
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- Надбавки за стаж роботи – вислуга років: 20% для досвідчених педагогів і 10% — для молодих;
- Престижність праці – від 5% до 30%;
- Класне керівництво, перевірка учнівських робіт;
- Робота з учнями з особливими освітніми потребами, завідування кабінетами тощо.
У МОН повідомили, що уряду вдалося закласти в проєкт бюджету такий же розмір освітньої субвенції, що й у 2024 році. Це сталося попри:
- попри повномасштабну війну;
- значні видатки на оборону;
- зменшення учнів у школах.
Наразі зарплати вчителів оплачуються з надходжень від міжнародних партнерів. Нині проєкт державного бюджету на 2025 рік перебуває в процесі опрацювання у Верховній Раді.
Нагадаємо! З 1 січня всім педагогам підвищили зарплату на 10,4%.
Яка зарплата у вчителів
- для молодого вчителя без категорії та стажу — 10 789 гривень;
- для вчителя другої категорії — 13 311 гривень;
- для вчителя першої категорії — 14 255 гривень;
- для вчителя вищої категорії — 15 196 гривень.