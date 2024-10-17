Чому можуть припинити виплати

Виплати військового можуть припинити, якщо особа порушувала дисципліну або її відсторонили від посади. Якщо така процедура відбулася неправомірно, можна звернутися до суду.

Читайте також Який розмір субсидії на опалення буде цьогоріч

Нині захисники мають право на зарплату від 30 до 100 тисяч гривень. Також існують додаткові виплати, які є важливою складовою загальної суми, яку отримує людина.

Виплати класифікуються на такі категорії залежно від місця та бойових завдань:

100 тисяч гривень — отримують ті, хто безпосередньо бере участь у бойових діях на передовій або виконує завдання з вогневого ураження ворога. Це ракетники, артилеристи, підрозділи протиповітряної оборони, а також військові, які перебувають у полоні або на лікуванні після поранень;

— отримують ті, хто безпосередньо бере участь у бойових діях на передовій або виконує завдання з вогневого ураження ворога. Це ракетники, артилеристи, підрозділи протиповітряної оборони, а також військові, які перебувають у полоні або на лікуванні після поранень; 50 тисяч гривень — виплачують тим, хто здійснює оперативне управління підрозділами та виконує бойові або спеціальні завдання поза районами бойових дій;

— виплачують тим, хто здійснює оперативне управління підрозділами та виконує бойові або спеціальні завдання поза районами бойових дій; 30 тисяч гривень — нараховують військовим, які займаються логістикою, розмінуванням, управлінням угрупованнями військ і забезпеченням критичної інфраструктури. Це також стосується тих, хто займається інтенсивною підготовкою до ведення бойових дій;

— нараховують військовим, які займаються логістикою, розмінуванням, управлінням угрупованнями військ і забезпеченням критичної інфраструктури. Це також стосується тих, хто займається інтенсивною підготовкою до ведення бойових дій; 70 тисяч гривень — виплачується тим, хто безпосередньо виконує бойові завдання на "нулі" — лінії зіткнення. Ця сума є додатковою до основних "бойових" і накопичується, коли військовослужбовець сумарно проводить 30 днів на передовій.

Бойові виплати можуть не надійти на рахунок військового, через:

самовільне залишення частини або дезертирство — у таких випадках усі виплати припиняються повністю, без права на поновлення;

відсторонення від виконання службових обов'язків або від посади — у такому разі винагорода не нараховується за період, коли військовослужбовець не виконує свої обов'язки;

відмову виконувати бойові накази — якщо командир оголосив порушення наказу, виплата за відповідний місяць не здійснюється;

вживання алкогольних напоїв або наркотичних речовин — це автоматично позбавляє права на додаткові виплати;

добровільну здача в полон або умисне заподіяння тілесних ушкоджень — за таких обставин виплати також припиняються;

притягнення до відповідальності судом за вчинення певних дій або бездіяльність.

Військовослужбовці, які вважають, що мають право на доплату, але не отримали її, спершу варто звернутися до командування своєї частини. Як правило, ці питання можна швидко вирішити на цьому рівні, оскільки випадки невиплати часто є наслідком адміністративних помилок або технічних труднощів.