Скільки платитимуть українським військовим у 2025 році

Так заробітна платна для військовослужбовців змін не зазнає, пише 24 канал з посиланням на народного депутата фракції "Батьківщина" Михайла Цимбалюка.

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У 2025 році вона залишиться на рівні 22 тисяч гривень.

Якщо врахувати інфляцію, якщо врахувати ріст споживчих цін, то наступного року вони будуть отримувати менше, ніж цього року, це неприпустимо,

— заявив Цимбалюк.

Як виділяють кошти на зарплату військовим

Нардеп пояснив, що зарплати військових — це виключно податки, які сплачують українці. Тобто це державні кошти, які надійшли у Державний бюджет.

Тоді як інші видатки — "це завдяки нашим міжнародним партнерам, і ми не перестаємо їм дякувати".

Зокрема західні кошти, як він розповів, підуть на соціальну сферу:

пенсії;

зарплати вчителям;

лікарям;

іншим бюджетникам.

Михайло Цимбалюк також розповів, що під час обговорення Державного бюджету на 2025 рік нардепи досягли перерозподілу коштів на користь обороноздатності. Річ у тім, що уряд пропонував надати 42 мільярди гривень на ремонт доріг. Але тепер гроші підуть на оборону.

