Як зросли зарплати українців

Теперішня середня зарплата в Україні уже перевищила довоєнний рівень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Держстат.

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Середня зарплата, станом на кінець вересня 2024 року, зросла на 56,6%, порівняно з 2021 роком. Загалом цей показник змінювався так:

за підсумками III кварталу 2021 року , середня зарплата в Україні сягнула 14 014 гривень;

, середня зарплата в Україні сягнула 14 014 гривень; за підсумками III кварталу 2024 року, середня заробітна плата українців сягнула 21 946 гривень.

Зверніть увагу! У III кварталі 2024 року середня заробітна плата українців зросла на 22,3%.

Як змінилась зарплата українців в доларах

За підсумками 2023 року, середня зарплата українців склала 477 доларів. А уже на кінець III кварталу 2024 року це значення сягнуло 532 доларів.

Цікаво, що в кінці 2021 року середня заробітна плата в Україні складала 514 доларів.