Скільки коштує соціальна мережа

Ілон Маск придбав Twitter у жовтні 2022 року. Пізніше він перейменував соцмережу на Х, однак це не врятувало ціну акцій від падіння, розповідає 24 Канал з посиланням на Axios.

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Мільярдер виклав за компанію 44 мільярди доларів. Натомість зараз вартість соцмережі складає лише 12,3 мільярда доларів, тобто ціна впала на понад 70%.

Інвестори можуть прийти до Маска

Втім, незабаром справи компанії можуть знову піти вгору. Усе завдяки успіхам Grok – пошукового помічника від xAI на основі штучного інтелекту.

Якщо цей продукт зможе нав'язати потужну конкуренцію для ChatGPT, то компанія зможе залучити серйозні кошти, адже гонка штучних інтелектів лише набирає оберти.