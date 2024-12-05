Китай виробляє більше гібридів

Деякі компанії вирішили перенести виробництво до Європи, щоб знизити витрати на виробництво авто, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Змагання з Китаєм розгораються: скільки США виділили грошей Intel на напівпровідники

Експерти зазначають, що китайські автовиробники переходять на гібриди, що підключаються до електромережі, щоб уникнути нових мит ЄС на електромобілі.

Зауважте! Введені Євросоюзом тарифи на електромобілі не поширюються на гібриди.

Які очікування щодо експорту

Очікується, що експорт китайських гібридних автомобілів до Європи збільшиться на 20% цього року, а в наступному – ще більше.

Зважаючи на 100% мита на електромобілі китайського виробництва в США та Канаді, Європа стає одним з найбільш перспективних ринків для китайських автовиробників.

Цікаво! За даними Китайської асоціації легкових автомобілів, з липня по жовтень експорт гібридних авто до Європи збільшився більш ніж у три рази – до 65 800 одиниць порівняно з тим самим періодом минулого року.