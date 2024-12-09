Сколько стоит социальная сеть

Илон Маск приобрел Twitter в октябре 2022 года. Позже он переименовал соцсеть на Х, однако это не спасло цену акций от падения, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Axios.

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Миллиардер выложил за компанию 44 миллиарда долларов. Зато сейчас стоимость соцсети составляет лишь 12,3 миллиарда долларов, то есть цена упала более чем на 70%.

Инвесторы могут прийти к Маску

Впрочем, вскоре дела компании могут снова пойти вверх. Все благодаря успехам Grok – поискового помощника от xAI на основе искусственного интеллекта.

Если этот продукт сможет навязать мощную конкуренцию для ChatGPT, то компания сможет привлечь серьезные средства, ведь гонка искусственных интеллектов только набирает обороты.