Допомога на поховання: хто з українців може отримати кошти

В Україні існує поняття допомога на поховання. Це гроші, які надаються на похорон пенсіонера чи пенсіонерки.

Хто може отримати допомогу на поховання в Україні

Гроші виплачують людині, що здійснила поховання, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Статтею 20 Закону № 2620 передбачено, що допомога надається у випадку смерті застрахованої людини чи членів сім’ї, які перебували на її утримані:

дружини (чоловіка);

дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до 18 років (братів, сестер та онуків – за умови, що вони не мають працездатних батьків), а здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти з-поміж осіб, зазначених у цьому пункті, які навчалися за денною формою здобуття освіти, – до 23 років;

батька, матері;

діда, баби за прямою лінією спорідненості.

Хто вважається людиною, яка була на утриманні? До членів сім’ї, що були на утриманні, відносяться особи, якщо вони були на повному утриманні чи одержували від застрахованої особи допомогу, яка була для них постійним і основним джерелом засобів до існування.

Важливо! Не вважаються такими, що перебували на утриманні застрахованої особи, члени сім’ї, які мали самостійні джерела засобів до існування.

Як отримати допомогу на поховання

Для отримання допомоги українцям слід звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ. Саме Пенсійним фонд має виплатити кошти шляхом зарахування на банківський рахунок людини, яка здійснювала поховання.

Однак якщо в одержувача відсутній банківський рахунок, то виплата здійснюється через міжнародну платіжну систему "Швидка копійка".

Зверніть увагу! Строк звернення за отриманням допомоги на поховання пенсіонера не обмежується в часі.

Який розмір допомоги на поховання

Розмір допомоги на поховання залежить від закону, відповідно до якого було призначено пенсію померлій особі.

Наприклад, якщо пенсіонер одержував пенсію згідно з Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", то допомога виплачується у розмірі тримісячної пенсії, однак не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Зауважте! Водночас для тих, кому пенсію було призначено відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" або інших законів, передбачаються дві пенсії, що отримував пенсіонер на момент смерті.