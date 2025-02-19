Виплата на поховання: хто може отримати допомогу у 2025 році

Український уряд може виплатити допомогу на поховання. Так у разі смерті пенсіонера допомога на похорон виплачується особам, які його здійснили.

Скільки виплачують коштів на поховання у 2025 році

Розмір виплати залежить від закону, відповідно до якого було призначено пенсію, передає 24 канал з посиланням на ПФУ.

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Якщо літня людина отримувала пенсію згідно з Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", то допомога виплачується у розмірі тримісячної пенсії. Водночас вона не може бути менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, яка складає 13 420 гривень. Однак це не стосується осіб, поховання яких проведено коштом державного бюджету.

Зауважте! Для тих, кому пенсію було призначено відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" або інших законів, розмір допомоги становить дві пенсії, що отримував пенсіонер на момент своєї смерті.

Як отримати допомогу на поховання у 2025 році

Для отримання допомоги, українцю чи українці потрібно звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ та надати такі документи:

• паспорт та ідентифікаційний код;

• заяву про виплату допомоги на поховання (заповнюється під час прийому);

• свідоцтво про смерть;

• витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідку про смерть пенсіонера;

• реквізити свого банківського рахунку.

Кошти виплачуються Пенсійним фондом шляхом зарахування на банківський рахунок особи, яка здійснювала поховання. Однак це не є обов'язковою умовою.

Якщо у одержувача відсутній банківський рахунок, то виплата здійснюється через міжнародну платіжну систему "Швидка копійка": заявник у будь-якому відділенні Ощадбанку може отримати кошти, звернувшись із паспортом та ідентифікаційним кодом,

– йдеться на сайті ПФУ.

Важливо! Строк звернення за отриманням допомоги на поховання пенсіонера не обмежується в часі.