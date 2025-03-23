Допомога на поховання пенсіонера: яка сума передбачена у 2025 році

Після смерті рідної людини багато родичів змушені розвʼязувати фінансові питання, зокрема щодо допомоги на поховання. Сума виплати залежить від того, за яким законом померлий отримував пенсію.

Яка сума на поховання у 2025 році

Розмір допомоги визначається відповідно до закону, за яким пенсіонеру нараховували пенсію, передає 24 Канал із посиланням на ПФУ. Таким чином, це може бути:

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Звичайна пенсія (за Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування") – виплачується сума, що дорівнює двомісячній пенсії померлого на момент його смерті .

(за Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування") – виплачується сума, що . Військова пенсія (за Законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб") – виплата становить тримісячну пенсію, але не менше п’ятикратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Станом на сьогодні це 13 420 гривень.

Які документи потрібні для отримання виплати

Для отримання допомоги на поховання потрібно звернутися до Пенсійного фонду та подати такі документи:

паспорт та ідентифікаційний код заявника;

заяву на виплату допомоги (оформлюється під час подання документів);

витяг із Державного реєстру актів цивільного стану або довідку про смерть пенсіонера;

свідоцтво про смерть.