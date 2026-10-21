Допомога на поховання пенсіонера: як родичам отримати понад 16 тисяч

Розмір допомоги на похованнязалежить від того, за яким саме законом померлому нараховували виплати за життя. Якщо людина отримувала звичайну пенсію за віком, то держава компенсує уму у розмірі двох місячних пенсій.

Яку суму виплачують родичам померлого

Значно більші суми передбачені для родичів військових, про що зазначено на сайті Пенсійного фонду України.

Якщо померла особа одержувала пенсію згідно із ЗУ "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (військову пенсію), то людині, яка здійснила поховання:

виплачується допомога на поховання у розмірі тримісячної пенсії;

але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Станом на сьогодні це 16 640 гривень.

Варто пам'ятати про важливе обмеження щодо військових пенсіонерів. Якщо всі витрати на похорон такої людини вже були сплачені коштом держави, то додаткову грошову допомогу родичам не виплачуватимуть.

А щоб оформити належні виплати, членам родини необхідно зібрати документи та звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду.

Подати слід наступні документи:

паспорт та ідентифікаційний код;

заяву про виплату допомоги на поховання (заповнюється під час прийому)

витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідку про смерть пенсіонера;

свідоцтво про смерть;

реквізити банківського рахунку.

Нагадаємо, що цьогоріч виплата на поховання застрахованих осіб зросла до 8,5 тисячі гривень. З 2017 року розмір виплати становив 4 100 гривень, та змінився тільки у 2026 році.