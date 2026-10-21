Какую сумму выплачивают родственникам умершего
Значительно более крупные суммы предусмотрены для родственников военнослужащих, почему указано на сайте Пенсионного фонда Украины.
Если умерший получал пенсию в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" (военную пенсию), то лицу, осуществившему погребение:
- выплачивается пособие на погребение в размере трехмесячной пенсии;
- но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
На сегодняшний день это 16 640 гривен.
Стоит помнить о важном ограничении в отношении военных пенсионеров. Если все расходы на похороны такого человека уже были оплачены за счет государства, то дополнительное денежное пособие родственникам не будет выплачиваться.
А чтобы оформить положенные выплаты, членам семьи необходимо собрать документы и обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда.
Необходимо подать следующие документы:
- паспорт и идентификационный код;
- заявление о выплате пособия на погребение (заполняется при приеме)
- выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на погребение или справку о смерти пенсионера;
- свидетельство о смерти;
- реквизиты банковского счета.
Напомним, что в этом году в "пособие на похороны " для застрахованных лиц выросла до 8,5 тысячи гривен. С 2017 года размер выплаты составлял 4 100 гривен и изменился только в 2026 году.