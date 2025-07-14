Українці можуть отримати до 1 мільйона гривень у 2025 році: кому надають допомогу

Деяким українцям держава гарантує виплати у розмірі від 200 000 до 1 000 000 гривень. Зокрема, на підтримку можуть претендувати певні категорії людей з інвалідністю.

Хто має право на виплати?

У 2025 році держава виплачує одноразову грошову допомогу українцям, які зазнали поранення каліцтва, контузії або тяжко захворіли через бойові дії. Також кошти призначаються рідним загиблих, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Йдеться про людей, які отримали інвалідність чи загинули, виконуючи свої професійні обов'язки. Право на таку допомогу мають:

працівники критичної інфраструктури, які отримали поранення;

державні службовці та представники місцевого самоврядування, які постраждали від бойових дій;

члени родин цих категорій, якщо їхні рідні загинули внаслідок обстрілів чи бойових дій.

Який розмір допомоги у 2025 році?

Допомога постраждалим з цих категорій може сягати мільйона гривень:

людям з інвалідністю третьої групи – 200 000 гривень;

людям з інвалідністю другої групи – 500 000 гривень;

людям з інвалідністю третьої групи – 800 000 гривень;

рідним загиблих службовців – 1 000 000 гривень.

Важливо! Інвалідність, отримана під час виконання професійних обов'язків має бути засвідчена документально.

Як отримати грошову допомогу?

Якщо людина відповідає умовам надання одноразової допомоги, вона може подати заяву на оформлення виплат. Окрім неї, знадобляться такі документи:

паспорт чи ID-карта постраждалого;

ідентифікаційний код;

документи, які підтверджують інвалідність, отриману внаслідок бойових дій, або загибель (висновки МСЕК, медичні довідки, рішення суду);

документи, які підтверджують родинні зв’язки (у разі смерті людини).

Варто знати! Подати документи для отримання допомоги можна особисто у будь-якому відділенні Пенсійного фонду або онлайн за допомогою порталу електронних послуг ПФУ. Зробити це необхідно протягом 3 років з часу поранення чи загибелі людини.